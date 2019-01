COC-onderscheiding voor Kevin Jennings en Hans Verhoeven

on

LHBTI-activist Hans Verhoeven en initiatiefnemer Kevin Jennings van de wereldwijde GSA-beweging op scholen hebben zondag de Bob Angelo Penning van het COC gekregen.

De Amerikaan Kevin Jennings krijgt de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de verbetering van de positie van LHBTI-jongeren op scholen wereldwijd. In 1988 richtte Jennings ’s werelds eerste Gender & Sexuality Alliance (GSA) op. GSA’s zijn clubjes van LHBTI’s en bondgenoten die samen werken aan acceptatie op school. Jennings startte daarmee een internationale beweging.

‘Een grote eer van de oudste homo-organisatie ter wereld’, zegt Kevin Jennings maandag in de Volkskrant over de Bob Angelo Penning. ‘Het is toch een beetje de Gay Nobelprijs.’

Hans Verhoeven

Activist Hans Verhoeven organiseerde en initieerde de afgelopen vier decennia een groot aantal LHBTI-evenementen, initiatieven en demonstraties. Hij is daarmee een drijvende kracht voor de Nederlandse LHBTI-beweging.

Zo was hij begin jaren negentig één van de initiatiefnemers van EuroPride, het Europese Pride-evenement dat jaarlijks een andere stad aandoet. Hij organiseerde EuroPride in Londen, Berlijn en in 1994 in Amsterdam.

Tegenwoordig is hij een drijvende kracht achter de Pride Walk, de optocht voor LHBTI-acceptatie en mensenrechten die het startpunt vormt voor Pride Amsterdam.

Bob Angelo Penning

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, in 1946 oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Erwin Olaf, Boris Dittrich, Paul de Leeuw, Joke Swiebel, Hans van Manen, Judith Schuyf, Andreas Burnier, Arie Boomsma en André van Duin.

(Bron: COC, foto’s: COC Voorzitter Astrid Oosenbrug met Kevin Jennings en Hans Verhoeven Geert van Tol Fotografie)

