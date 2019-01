Roze Golf 27-01: Hoopt leeft voor eerlijke homoseksualiteit

on

Hoopt leeft voor eerlijke homoseksualiteit, afgekort: HLVEH. Het is de naam van een website, die wil laten zien dat homoseksualiteit normaal is. Eén van de redacteuren is Michael ter Steege uit Delden.

Duncan Laurence gaat namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Dit keer stuurt Nederland eens niet een gevestigde naam, maar een bij het grote publiek onbekende singer-songwriter. Songfestivalspecialist Barry van Cornewal over de kansen voor Duncan.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 27 januari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

