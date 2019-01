Documentaire ‘De weg naar mezelf’ vanaf februari online

on

De documentaire ‘De weg naar mezelf’ van filmmaker Gido Krom uit Giethoorn komt begin volgende maand online. In de documentaire laat de 19-jarige Gido zien hoe zijn transitie van meisje naar jongen tot nu toe is verlopen.

Na de eerste vertoning van de film deze week in theater De Meenthe in Steenwijk zijn de reacties unaniem lovend: ‘Heel knap dat hij dit zo in beeld heeft weten te brengen’, zei één van de bezoekers, ‘Hij geeft zichzelf bloot en is eerlijk over de ups en downs’.

Alles filmen

Vanaf het moment dat Gido wist dat hij eigenlijk een jongen was, is hij het proces gaan vastleggen. Van de eerste hormoonprikken tot operaties en van een nieuw ID-bewijs tot slapeloze nachten, hij heeft het allemaal gefilmd.

Dat materiaal heeft hij samengevoegd met gesprekken die hij had met zijn ouders, grootouders en andere mensen die belangrijk zijn in zijn leven. Zo zie je in een uur hoe een vrolijk klein meisje met vallen en opstaan de jongeman wordt die hij nu is, en ook hoe zijn naaste omgeving dat heeft ervaren.

Gido heeft er veel tijd en moeite in gestoken. Het idee en het materiaal was er, en met hulp van crowdfunding en fondsen, en met hulp van andere filmmakers heeft hij de documentaire ook professioneel kunnen afmaken.

Anderen helpen

Bij de première van de film in De Meenthe waren veel mensen aanwezig, die hem ook al kenden voor zijn transitie. Een goede vriendin en klasgenoot van de basisschool is onder de indruk: ‘Als ik dit hoor dan denk ik “had ik jou toen beter moeten helpen?” maar daarvoor heeft hij het juist in een verhaal gezet. Dus ik hoop ook dat hij er heel veel andere kinderen mee kan helpen.’

Gido is dolblij met alle reacties: ‘Dat doet me heel goed. En ik ben ook blij als ik hoor dat ik mensen heb geraakt, dat mensen hebben kunnen lachen, kunnen huilen. Dat is toch waar ik voor ging.’

Scholen

Gido wil graag dat zoveel mogelijk mensen de documentaire kunnen zien. Begin februari komt de film met ondertiteling online te staan op verschillende platforms. Ook zijn er plannen om de film op scholen te vertonen.

(Bron en screenshot: RTV Oost)

