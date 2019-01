Egyptische TV-presentator de cel in na interview met homo

on

Een rechtbank in Egypte heeft de populaire TV-presentator Mohamed al-Gheiti veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het interviewen van een homoseksueel.

Al-Gheiti (foto) is veroordeeld voor ‘het promoten van homoseksualiteit en het minachten van het geloof’ en dat terwijl hij bekend staat vanwege zijn homofobe uitspraken.

De rechtbank in Giza legde hem ook een boete op van 3.000 Egyptische ponden, omgerekend € 130, en bepaalde dat hij na het uitzitten van zijn straf nog een jaar lang in de gaten gehouden moet worden.

Sekswerker

Al-Gheiti sprak in een talkshow van de zender LTC TV met een homoseksuele man die onherkenbaar in beeld was over zijn relatie met ene andere man en hij vertelde dat hij sekswerker was. Ook vertelde hij dat hij zich schaamde voor zijn geaardheid.

Na de uitzending kreeg LTC TV een uitzendverbod voor twee weken.

Tegen het vonnis kan beroep worden aangetekend en het kan worden opgeschort als Gheiti een borg van omgerekend ruim 1.100 euro betaalt in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep.

Regenboogvlag

Homoseksualiteit is officieel in Egypte niet verboden, maar steeds vaker worden homo’s opgepakt en veroordeeld voor ‘seksueel immoreel gedrag’.

Het is verboden om uitingen van homoseksualiteit op televisie te tonen. Dat verbod geldt sinds 2017, toen tijdens een concert in Cairo met regenboogvlaggen werd gezwaaid.

(Bron: BBC, foto: Twitter)

