Roze Golf 20-01: Nashville en de verbazing van Rein Kroes

Rein Kroes was elf jaar lang directeur van het Vestzaktheater in Enschede, Hij is 71, maar stilzitten is er niet bij: hij maakt sinds dit jaar het Binnenstad Magazine, een periodiek voor de Enschedese binnenstadbewoners en –ondernemers.

Hij groeide op in een gereformeerd gezin en was in eerste instantie boos toen hij hoorde van de Nashville Verklaring. Die boosheid sloeg om in verbazing: hoe kan het toch dat de context van de bijbel zo uit het oog verloren wordt? In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Rein Kroes.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 20 januari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

