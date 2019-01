Petitie Amnesty: Rusland bescherm homo’s in Tsjetsjenië

on

Amnesty International is een online petitie gestart, waarin Rusland wordt opgeroepen om mensen die in de deelrepubliek Tsjetsjenië gevaar lopen vanwege hun seksuele geaardheid.

Ook wordt Rusland opgeroepen onderzoek te doen naar de vervolging van homo’s in de deelrepubliek.

Sinds december is er een nieuwe golf van geweld tegen homo’s, lesbiennes en transgenders. LGBT Network in Rusland meldt dat er sinds eind december ongeveer veertig mensen zijn gearresteerd vanwege hun vermeende homoseksualiteit of omdat ze transgender zouden zijn.

In 2017 vond er in Tsjetsjenië een gecoördineerde gewelddadige actie plaats waarbij meer dan 100 LHBTI’s werden opgesloten en gemarteld in geheime gevangenissen. Ten minste drie mannen zijn vermoord.

President Kadyrov van Tsjetsjenië wijst alle beschuldigingen van de hand. Tot dusver weigert Rusland onderzoek te doen en kan Tsjetsjenië doorgaan met deze vervolging van homoseksuelen.

