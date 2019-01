Regenboogvlag uit protest tegen Nashville Verklaring

on

De kerkraad van gereformeerde PKN kerk De Bron in IJsselmuiden heeft dinsdag de regenboogvlag gehesen uit protest tegen de ‘Nashville Verklaring’. Jan Vrieswijk, vicevoorzitter van de kerkraad, laat weten erg geschrokken te zijn van de verklaring.

Vrieswijk zegt dat De Bron het niet eens is met de gang van zaken omtrent de Nashville Verklaring. ‘Wij kunnen ons er niet in vinden en willen daarom op deze manier actie ondernemen om anders geaarden te ondersteunen,’ legt hij uit.

Predikant Nelleke Beimers is het met Vrieswijk eens. ‘Wij zijn altijd open en gastvrij geweest. Op deze manier maken we dat zichtbaar. Dat hoeft niet altijd met woorden.’

Tijdens de dienst aankomende zondag zal de kerkraad naar haar gemeenteleden verantwoorden waarom ervoor gekozen is om de vlag te hijsen. Vrieswijk verwacht daarop geen uitgesproken boze geluiden.



Oldenzaal

In Oldenzaal wappert dinsdag de regenboogvlag voor het gemeentehuis.

‘Het is niet van deze tijd om mensen buiten te sluiten. Wat wij in Oldenzaal heel belangrijk vinden is het ons-gevoel. Oldenzaal maken we samen, met z’n allen. Ongeacht kleur, sekse, geaardheid, religie of wat dan ook’, zegt burgemeester Patrick Welman tegen RTV Oost.





Een vlag is dan natuurlijk een klein middel, erkent Welman: ‘Maar het is een steuntje in de rug. Ik werd vanochtend al aangeklampt door een collega die aangaf dat alle commotie rond die verklaring haar flink had geraakt. Zij waardeerde het echt, voelde zich er door gesterkt. Daar gaat het om: iedereen mag hier zijn, dat mag niemand vergeten.’

Volgens de Verenging Nederlandse Gemeenten wappert de regenboogvlag bij tientallen gemeenten. Oldenzaal is de enige Overijsselse gemeente.

Maandag staken diverse kerken in met name Amsterdam de regenboogvlag al uit.

(Bron: RTV Oost, foto’s: Beent Keulen, gemeente Oldenzaaal)





