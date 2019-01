Van de Staaij blijft bij zijn standpunt over Nashville Verklaring

on

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft een korte verklaring uitgegeven over de zogenoemde Nashville Verklaring, waarin beschreven staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof, huwelijk en seksualiteit.

Van der Staaij is een van de prominente ondertekenaars van de verklaring en dat is hem op veel kritiek komen te staan. Verschillende mensen hebben gezegd aangifte tegen hem te gaan doen, onder wie operazangeres en Pride Ambassadrice Francis van Broekhuizen.

Hij zegt in de verklaring zich te kunnen vinden in de strekking van de Nashville Verklaring omdat de SGP staat ‘voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit’. Hij noemt vooral het nawoord bij de Nederlandse versie van de verklaring ‘bijzonder waardevol’. ‘Daarin wordt terecht de grote verantwoordelijkheid benadrukt voor een zorgvuldige omgang met mensen die indringende vragen hebben bij hun seksuele gerichtheid en geslacht. Die noties vormen voor mij een essentiële aanvulling op de verklaring.’

Sinds de verklaring vrijdag is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad nemen verschillende christelijke organisaties afstand van de verklaring. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) noemt de verklaring onverantwoord en schrijft dat iedereen zich thuis mag voelen in de kerk.

Minister Van Engelshoven van Emancipatie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de opvattingen in de verklaring weliswaar mogen – ‘we hebben in dit land vrijheid van geloof’ – maar noemt het ook een stap terug in de tijd. ‘Je zult maar die jonge gelovige zijn die twijfelt over zijn seksualiteit en uit de kast komen, en dit dan horen.’

De minister vindt dat met de Nederlandse versie van de Nashville Verklaring ‘stappen terug in de tijd’ worden gezet. ‘We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af’, schrijft ze op Twitter over de tekst waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld.

COC Nederland noemt de verklaring, die door honderden orthodox-protestantse predikanten en ook door politici is ondertekend, schadelijk en onbarmhartig. De homobelangenclub spreekt eveneens van een stap terug. ‘Met deze verklaring worden lhbt’s terug de kast in gestuurd.’

‘De verklaring wekt de indruk dat homoseksuele gevoelens kunnen worden veranderd. Uit tal van onderzoeken is inmiddels gebleken dat homoseksualiteit niet met therapieën of behandelingen kan worden veranderd en dat dergelijke behandelingen buitengewoon schadelijk zijn.’

