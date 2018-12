Roze Golf 30-12: Laatste kans voor de blinde Ahmad uit Iran

on

De 29-jarige Ahmad Heidari is blind en homo. Hij ontvluchte zijn geboorteland Iran. De politie had zijn computer in beslag genomen. Hij vocht in Iran voor rechten voor blinden en is daardoor een lokale bekendheid.

Op zijn computer staan twee video’s van Ahmad en zijn geheime vriend die samen seks hebben. Er is nog een filmpje opgedoken waarop Ahmad seksuele handelingen verricht met een andere man. Daarmee is zijn doodvonnis getekend.

De IND gelooft niet dat Ahmad homoseksueel is.Tot drie keer toe is zijn asielaanvraag afgewezen. Donderdag 4 januari dient zijn zaak voor de rechtbank.

In de Roze Golf een gesprek met Ahmad over hoop en vrees.

