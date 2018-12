Nieuw in Zwolle: Be You, wekelijkse dansavond voor LHBTI’ers

on

In Stadscafé Blij in Zwolle wordt met ingang van zaterdag 5 januari wekelijks eens dansavond gehouden, speciaal voor LHBTI’ers onder de noemer ‘Be You’. Dat meldt De Stentor.

Eigenaar Marc Corporaal zegt in De Stentor: ‘Wij merkten vanuit de huidige samenwerking met COC Zwolle dat daaraan enorm behoefte is’.

Nu is er sinds oktober 2017 in samenwerking met COC Zwolle elke vierde vrijdagavond van de maand de ‘Blije Borrel’. De samenwerking kwam tot stand na de sluiting van het COC-pand in Kamperstraat

Volgens Corporaal neemt de behoefte aan een wekelijkse dansavond toe. ‘In het begin waren er veertig bezoekers, inmiddels tweehonderd. Wij kregen daarnaast steeds meer signalen dat wij naar een wekelijkse frequentie konden gaan’.

Voorzitter Harry Siebring-Quist van COC Zwolle is blij de samenwerking: ‘De Blije Borrel is een succes, het is een geweldig gezellig feest van ontmoeting en dansen. Het wordt telkens drukker en bezoekers komen vanuit de wijde regio’.

(Bron: De Stentor, foto: Stadscafé Blij)

