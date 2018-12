D66-fractievoorzitter Rob Jetten zet stap extra omdat hij homo is

on

Voor Rob Jetten (31) uit Ubbergen was 2018 het bijzonderste jaar van zijn leven tot nu toe. Sinds oktober is hij fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. ‘Ik heb de drang om me te bewijzen. ‘

In een uitgebreid interview met Omroep Gelderland blikt Jetten terug op zijn jaar. ‘Ik had vorig jaar rond de feestdagen niet durven denken dat ik hier nu als fractievoorzitter zou zitten’, vertelt hij in de podcastserie ‘Maarten Dallinga &’.

Jetten is de jongste fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Eerder zat hij in de gemeenteraad van Nijmegen en was hij manager bij ProRail.

Hij is altijd al ambitieus geweest. ‘Ik kom uit een gezin waar door iedereen altijd heel veel gesport werd’, vertelt Jetten. Er gold een topsportmentaliteit: ‘Als je dingen doet, dan doe je ze goed. En dan doe je je uiterste best om er de beste in te worden.’

Onzekerheden

Maar ook zijn homo-zijn speelt een rol, zegt Jetten. Hij kwam aan het einde van zijn middelbareschooltijd uit de kast en maakte zich lang zorgen over negatieve reacties.

‘Klasgenoten en teamgenoten op de sportclub gebruikten ‘homo’ of ‘gay’ vaak als scheldwoord’, schreef Jetten eerder dit jaar in een persoonlijke bijdrage op Facebook. ‘Homo of gay werd door de scheldwoorden voor mij iets negatiefs, en niet iets om trots op te zijn.’

Het heeft impact gehad: ‘Ik heb de drang om me te bewijzen. Om te laten zien dat het niet uitmaakt wie je bent en van wie je houdt.’ Hij geeft aan vanwege zijn seksuele geaardheid een stapje extra te zetten. ‘Het is niet dat ik dag en nacht alleen maar bezig ben met me te bewijzen, maar het is denk ik wel een diepere drive. Ik denk dat iedereen onzekerheden heeft. Bij mij zit dat denk ik daar.’

(Bron: Omroep Gelderland, foto: D66)

