‘Call me by your name’ is volgens filmpers beste film van 2018

on

Call me by your name is door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot beste film van 2018. Beste Nederlandse film werd Niemand in de stad. Dat bleek uit een gezamenlijke peiling onder KNF-leden en abonnees van de Filmperslijst van Robbert Blokland.

De verkiezing van Film van het Jaar werd voor de zestiende verkiezing gehouden. In totaal brachten 77 journalisten hun stem uit, vrijwel exact hetzelfde aantal als vorige jaar.

De winnaar kwam lang niet altijd op plaats 1 van filmjournalisten voor maar Call me by your name van regisseur Luca Guadagnino werd relatief wel vaak genoemd. Met de nadruk op relatief: de winnaar van vorige jaar, Moonlight, werd 28 keer genoemd en verdiende in totaal 59 punten. Call me by your name werd slechts 12 keer genoemd en kreeg als winnaar in totaal 31 punten.

Scriptschrijver James Ivory viel eerder dit jaar bij de Oscar-uitreiking in Los Angeles in de prijzen. Hij won de Oscar voor ‘beste bewerkte scenario’ voor de film ‘Call me by your name’.

Kijk hier voor de volledige lijst.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws