Dragqueen Marcella: triest dat voorleesmiddag niet doorging

Dragqueen Marcella noemt het ‘triest’ dat door protest haar voorleesmiddag voor kinderen in de bibliotheek van Nijmegen niet doorging.

Een aantal leden van Identitair Verzet wilden voorkomen dat Marcella kinderen zou gaan voorlezen in de bibliotheek. Uiteindelijk ging de voorleesmiddag niet door.

Identitair Verzet is een extreemrechtse, volksnationalistische actiegroep en een afsplitsing van Voorpost.

Veiligheid van kinderen

Een woordvoerder van de bibliotheek zegt tegen Omroep Gelderland dat de voorleesmiddag is afgelast vanwege de veiligheid van de kinderen. ‘Hier moet je kinderen niet aan blootstellen’, aldus een van de demonstranten. ‘Deze mensen proberen het abnormale tot normaal te verheffen’, zegt een lid van Identitair Verzet.

In oktober kwam er ook al een dragqueen voorlezen, en ook toen waren er rechts-extremisten in en rond de bibliotheek aanwezig. Met die gedachte in het achterhoofd werd besloten om het voorlezen dit keer af te blazen. ‘We willen de kinderen niet in gevaar brengen’, aldus Lieteke Aalbers van de bibliotheek.

Kleurrijke verhalen

De voorleesmiddag is onderdeel van het project ‘kleurrijke verhalen’ van de Nijmeegse bibliotheek. Het is project is uit Amerika is komen overwaaien. Door het voorlezen wilde de bibliotheek kinderen kennis laten maken met de diverse, Nederlandse maatschappij.

Marcella (42) gaat ruim tien jaar als dragqueen door het leven. ‘Als je in de openbare ruimte als dragqueen gaat, roept dat altijd wel reactie op. Maar ik ben nog nooit belet in hetgeen wat ik doe’, vertelt Marcella.

‘Oppakken’

Op sociale media wordt er verbolgen gereageerd op het protest van Identitair Verzet. Ook de politieke reacties liegen er niet om: ‘Wat een treurigheid. Oppakken dat tuig en het voorlezen gewoon door laten gaan’, aldus Dilan Yesilgoz van de landelijke VVD. ‘Je vraagt je toch af waarom er geen veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Het is ontzettend verdrietig dat we hieraan moeten toegeven’, zegt Marieke Smit van GroenLinks in Nijmegen.

Vervolg

Marcella hoopt ondertussen dat er een vervolg wordt gegeven aan het voorlezen. ‘We spreken wel van diversiteit, maar als je het laat zien zijn er toch mensen die het nodig vinden om het recht van een individu af te pakken’.

De dragqueen wilde graag voorlezen uit het boek De krokodil die niet van water hield en hoopt dat op korte termijn alsnog te kunnen doen.

De bibliotheek laat weten dat er gekeken wordt naar een herkansing, maar is er nog niet helemaal uit.

(Bron en screenshots: Omroep Gelderland)

