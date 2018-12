Uitgaanstips: waar is wat te doen de komende dagen?

on

Niet dat we volledig zijn, verre van dat, maar hierbij een overzicht van wat waar te doen is de komende dagen in Overijssel:

Deventer:

Zondag 23 december is het vanaf 16:00 uur weer ZondagMiddagSalon! Vanwege de naderende feestdagen draait DJ Bert speciale Kerstsingletjes op verzoek. De Fermerie, Muggeplein 9, Deventer

Donderdag 27 december zaalsporten en wandelen met de IJssel Dykes, een sportieve groep vrouwen die elke donderdagavond in wisselende samenstelling basketbalt, volleybalt of voetbalt. Vanaf 21:00 uur in Gymzaal De Duivengang, Broederenstraat 1, Deventer.

Maandag 31 december organiseert COC Deventer met De Fermerie een groots Oud- en Nieuwfeest! De aanvangstijd is 22:00 uur om samen gezellig af te tellen tot ‘Happy New Year’ (voor champagne en hapjes wordt gezorgd) en daarna natuurlijk volop de dansvloer op. Entree is € 5,00 voor COC-leden en € 7,50 voor niet-leden (te betalen bij binnenkomst bij de Fermerie). Aanmelden voor het feest kan tot 29 december via info@fermerie.nl onder vermelding van de namen van de bezoekers en COC-ledennummer (indien van toepassing).

Enschede:

Maandag 24 december: Kerstmiddag in Café Stonewall aan de Walstraat in Enschede. Geopend van 14:00 uur tot 21:00 uur.

Maandag 24 december is er een Bonusfeestje in ’t Bölke in Enschede. Speciaal voor iedereen die zin heeft om lekker te dansen in plaats van f*%&ing dicht op elkaar gepakt te staan. En voor iedereen die gewoon naar de bar wil lopen voor een drankje in plaats van een uur in de rij. Voor als je je kerstoutfit wil showen zonder je jas vast te moeten houden. Kortom: het is Vossenjacht Kerstmiddag in ’t Bölke van 15:00 tot 20:00 uur.

Ook in ’t Bölke: Kerstmiddag en –avond in het Bölke Kerst Café.

Ook dit jaar wordt het Bolke natuurlijk weer betoverend gedecoreerd. We trappen natuurlijk de kerst af met de traditionele kerst middag vanaf 16:00 uur in het gezellige Bolke Kerst Café met onder meer live muziek/hapjes/ gratis glaasje gluhwein/ broodjes rookworst/ heerlijke erwten soep/ lampjes/ kerstbomen en nog veel meer gezelligheid.

Dinsdag 25 december is het café van ’t Bolke open van 22:00 uur tot 04:00 uur.

Woensdag 26 december is het Kerstbingo in Café Stonewall met mooie prijzen. Geopend van 15:30 uur tot 20:30 uur, start bingo om 17:00 uur.

Woensdag 26 december is er een Christmas Special in ’t Bölke van 23:00 uur tot 04:00 uur.

Zaterdag 29 december kun je de laatste zaterdag van het jaar vieren in ’t Bölke. De deur gaat open om 22:00 uur.

Maandag 31 december is het Sylvester avond in Café Stonewall .Geopend vanaf 22:00 uur.

Maandag 31 december is de ‘The New Years Eve Edition van de The Bounty Club in ’t Bölke.

Zwolle:

Vrijdag 28 december is er vanaf 20:00 uur een Blije Borrel in Stadscafé Blij in Zwolle. De Blije Borrel is een maandelijkse café-avond waar je kan zijn wie je bent en iedereen zich welkom voelt, ‘LHBTI of nie’. Grote Markt 13A, Zwolle.

Friesland:

Woensdag 26 december start Gay Slow Dating (GSD) op de boerderij van Tjeerd, in de buurt van Leeuwarden met een wandeling van zo’n 15 kilometer, voor een groot deel over onverharde paden door natuurgebied. Opgeven is noodzakelijk: info@gayslowdating.nl

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, Overijssel