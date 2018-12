Roze Golf 23-12: voor wie niet alleen kerst wil vieren

on

Café Stonewall in Enschede is in kerstsfeer. Met een aantal vaste bezoekers gaat het over de betekenis van kerst en over hoe zij kerst vieren.

Voor wie nog iets te doen zoekt deze dagen heeft Mark van Stonewall tips. Ook blikt hij vooruit op 2019, het jaar waarin Stonewall in Enschede dertig jaar bestaat.

Verder de top drie van kerstliedjes van de bezoekers van Stonewall en een verrassingsoptreden van het homomannenkoor ‘Soorten & Maten’.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 23 december tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Categorieën:Agenda, Info uit de radio-uitzending, Overijssel