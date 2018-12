PvdA Roze Netwerk is ‘verbijsterd’ over uitzetting Heidari

on

Het PvdA Roze Netwerk is ‘verbijsterd’ over het besluit van de IND om een blinde homoseksuele man Ahmad Heidari uit te zetten naar Iran.

De man zou in eigen land ernstig gevaar lopen.

Zijn asielaanvraag is tot drie keer toe afgewezen, omdat hij ‘onvoldoende inzicht’ heeft gegeven ‘in het proces van bewustwording en zelfacceptatie’, aldus de IND.

In juli schrapte staatssecretaris Mark Harbers het criterium dat er een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ moet zijn geweest. ‘Het is onacceptabel dat de IND het besluit over Heidari mede baseert opeen criterium dat geschrapt is’, stelt het Roze Netwerk.

‘Levensgevaarlijk’

‘Op een door de Iraanse overheid in beslag genomen computer zijn overtuigende bewijzen te vinden van de homoseksualiteit van de man’, zegt het Roze Netwerk. ‘Dat maakt zijn situatie levensgevaarlijk’.

Het Roze Netwerk roept de fracties in de Tweede Kamer op om stelling te nemen tegen dit voornemen van de staatssecretaris.

‘Dit moet stoppen’

Voorzitter Antoine van Lune: ‘Dit druist zo in tegen alles waar we voor staan. Het beschermen van de kwetsbaren in levensbedreigende situaties. Dit moet stoppen.’

De asielzoeker is in beroep gegaan tegen zijn derde afwijzing; de zaak wordt in januari door de rechter behandeld.

(Bron: PvdA Roze Netwerk

