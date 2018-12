Hek langs parkeerplaats ‘t Ginkelse Zand opnieuw vernield

on

Het hek langs parkeerplaats ’t Ginkelse Zand is opnieuw vernield. Victor Nuijten, buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Ede, ontdekte het gat dat onbekenden in het hek maakten en plaatste een foto op Twitter.

Nuijten is niet blij met de vernieling. Hij wijst op de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan als wild door het gat de A 12 oploopt.

Het hek werd ruim een jaar geleden geplaatst door de gemeente Ede, nadat de gemeente in 2016 de klaphekken in het oude hek had afgesloten met kettingen. De klapdeuren gaventoegang tot het achter de parkeerplaats gelegen bos dat een populaire homo-ontmoetingsplek was.

Rijkswaterstaat snoeide deze zomer het groen voor het hek, naast de parkeerplaats, dat na de afsluiting van het bos gebruikt werd als homo-ontmoetingsplek.

Anthony Mathijssen van Stichting Platform Keelbos, die opkomt voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken, is niet verbaasd over de vernieling. ‘Daarvoor hebben we nadrukkelijk gewaarschuwd’. Het hek werd al eerder vernield.

Mathijssen pleit voor de terugplaatsing van de klaphekken en het herplanten van groen voor het hek. Binnenkort heeft hij overleg met Rijkswaterstaat over de situatie op de parkeerplaats.



(Bron: Twitter, Roze Golf, foto: Victor Nuijten)

