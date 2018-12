Taakstraffen voor verspreiden anti-homo-flyers in Amsterdam

on

Tegen de drie verdachten die in 2016 anti-homo-flyers verspreidden in Amsterdam West en Nieuw-West zijn onvoorwaardelijke taakstraffen geëist van veertig uur.

De flyer is volgens het Openbaar Ministerie vooral een aanklacht tegen homoseksuelen en zet aan tot discriminatie. ‘De stelling op de flyer dat het aantal kinderen dat seksueel misbruikt wordt door homoseksuele ouders 29 procent is, is zeer beschuldigend. Het trekt in het algemeen een duidelijk beledigende conclusie’, zei de officier van justitie. ‘Dat de verdachten daar iets mee wilden bereiken is duidelijk’.

Een van de verdachten, de 41-jarige Erdal A. vindt dat hij zijn doel heeft bereikt met de pamfletten. ‘Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik wilde aandacht en dat is gelukt.’

Op de vraag van de rechter of hij het nog een keer zou doen, antwoordde A.: ‘Ik vind niet dat ik strafbaar ben’.

Een van de andere verdachten, Selahattin Y., verklaarde dat hij niet dacht dat hij met de flyer homo’s discrimineerde. ‘Ik kan mij nu wel voorstellen wat een homo denkt als hij deze tekst leest. Dat snap ik achteraf,maar van te voren had ik dat niet verwacht’, aldus Y.

Engelse zaak



De verdachten besloten de flyers te verspreiden nadat ze op Facebook lazen over de familie Barbu, een zaak in Engeland waarbij een Roemeense vader de identiteit van een homo-echtpaar openbaarde, nadat zij zijn kinderen wilden adopteren.

‘Ik werd erdoor geraakt,’ vertelt Y. Maar waarom de flyer in Nederland verspreiden als die zaak speelde in Engeland?, wilde de rechter vervolgens weten. ‘Het gezin Barbu is een voorbeeld van wat er zich ook in Nederland afspeelt. En daarom wilde ik mijn kant van het verhaal laten horen’,aldus Y.

‘Religieuze mensen wakker maken’



Hij zegt geen mensen te willen beledigen. ‘Ik wilde dat religieuze mensen wakker werden en in actie kwamen en nadachten over de vraag: ”Is het nou gerechtvaardigd om een kind bij een gezin te plaatsen, die niet dezelfde normen en waarden heeft?”

Waarom is de anti-homo-flyer dan verspreid in Amsterdam?’ vroeg de rechter zich af. ‘Omdat het de hoofdstad is,’ aldus Y. Waarom specifiek Nieuw-West? ‘Geen idee. Gewoon de navigatie volgen en daar stonden veel flats’.

De rechter doet 4 januari uitspraak.

(Bron: AT5)

