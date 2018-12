Kamer wil opheldering over beleid rond LHBT-asielzoekers

on

Homoseksuele asielzoekers worden nog altijd op basis van westerse stereotypen beoordeeld, ondanks dat staatssecretaris Harbers in juli aankondigde dat begrippen als ‘zelfacceptatie’en ‘bewustwording’ niet langer gebruikt zouden worden bij de beoordeling van de geaardheid van de asielzoeker.

In plaats daarvan zou het authentieke, persoonlijke verhaal centraal komen te staan. Ook mochten brieven van derden ingebracht worden. Daarmee ‘voorkomt de IND dat te veel wordt uitgegaan van westerse begrippen en van het uitgangspunt dat iedere lhbti’er een goed en psychologisch onderbouwd verhaal kan vertellen’, verklaarde Harbers deze zomer in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Belangenorganisaties als het COC en LGBT Asylum Support hebben de Kamer in brieven laten weten dat de staatssecretaris zijn belofte niet nakomt. Harbers moet zich woensdag hierover in de Tweede Kamer verantwoorden.

In de Volkskrant staat woensdag het verhaal van de 29-jarige Iraanse blinde asielzoeker Ahmad Heidari. Zijn aanvraag is voor de derde keer afgewezen. ‘Betrokkene heeft onvoldoende inzicht gegeven in het proces van bewustwording en zelfacceptatie’, zegt de IND.

LGBT Asylum Support kwam tevergeefs met nieuw bewijs, waaronder foto’s van LHBTI-bijeenkomsten die Heidari had bezocht en een video van een feestje in Iran, bijna drie jaar geleden. Te zien is dat Heidari seks heeft met een man, die net als hij blind is.

Zijn aanvraag werd door de INF opnieuw afgewezen en Heidari werd uit het opvangcentrum in Ter Apel op straat gezet. Hij wordt opgevangen in een opvanglocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Kortekaas noemt het op straat zetten van de man ‘té bizar en dat terwijl er feitelijk nog een procedure loopt. Meer dan erg.’ In januari behandelt de rechter zijn derde afwijzing.

Voor asielzoekers die na ingang van de nieuwe werkwijze voor het eerst een beroep doen op hun geaardheid, is volgens Kortekaas wel het nodige veranderd. ‘Er wordt een opener vraagstelling gehanteerd. Maar de groep die op basis van de oude werkwijze is afgewezen, krijgt geen nieuwe kans. Bovendien worden brieven van derden nog steeds afgewezen.’

