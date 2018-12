Kevin Hart trekt zich terug als presentator Oscaruitreiking

on

De Amerikaanse komiek en acteur Kevin Hart trekt zich terug als presentator van de Oscaruitreiking. Hij doet dat nadat ophef was ontstaan over anti-homotweets die hij in het verleden heeft verstuurd.

De 39-jarige Hart zegt dat hij de aandacht niet wil afleiden op een avond waarop artiesten moeten schitteren.

De komiek heeft de afgelopen jaren honderden negatieve tweets over homo’s verstuurd. Een aantal daarvan heeft hij de afgelopen dagen verwijderd. Zo schreef Hart in 2011 dat als zijn zoon zou spelen met een poppenhuis, hij dat zou kapotslaan op diens hoofd ‘omdat dat gay is’. Verder gebruikte Hart ‘homo’ vaak als scheldwoord.

Jaren geleden zei Hart in zijn comedyshow dat het een van zijn grootste angsten is dat zijn zoon homo is. ‘Ik ben geen homofoob’, zei Hart. ‘Doe wat je wil, wees gelukkig. Maar ik als heteroseksuele man, als ik kan voorkomen dat mijn zoon homo wordt, dan doe ik dat.’

Dat Hart de Oscaruitreiking op 24 februari zou presenteren,werd een paar dagen geleden bekend gemaakt.’Dit is een kans die je maar een keer in je leven krijgt’, schreef hij op Instagram.

Een paar uur voor zijn besluit zei Hart op Instagram dat de organisatie van de uitreiking hem heeft gezegd dat hij excuses moest aanbieden, anders zou een andere presentator worden gezocht. Hij zei dat hij geen excuses ging aanbieden, omdat hij dat al eerder had gedaan.





