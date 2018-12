Amsterdam peilt draagvlak voor de jaarlijkse botenparade

on

Met een online enquête peilt de gemeente Amsterdam het draagvlak voor de jaarlijkse botenparade tijdens de Pride week

In zeven vragen wordt hoe wordt aankijken tegen de botenparade. Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) laat de enquête uitvoeren, omdat hij heeft gemerkt dat er minder draagvlak zou zijn voor de botenparade.



Coalitiepartij D66 en de VVD zetten daar vraagtekens bij en hebben kritiek op de manier waarop de enquête wordt uitgevoerd.

Ook organisator Stichting Pride Amsterdam maakt zich zorgen.



D66-raadslid Jan-Bert Vroege noemt in Het Parool de online enquête een ‘bij elkaar gefröbeld stagewerkje’,dat bovendien via sociale media wordt verspreid. Online is er veel kritiek op evenementen in de binnenstad actief. Vroege vreest dat vooral deze groep de uitkomsten van de enquête bepaalt.

Groot Wassink verklaarde daarop dat hij de uitkomst van de enquête niet als een representatief onderzoek zal behandelen.



Wijkcentrum d’Oude Stadt, een vereniging van binnenstadbewoners die zich zorgen maken om de overlast, heeft de achterban opgeroepen de ­enquête zo snel mogelijk in te vullen. ‘Het zou goed zijn als de gemeente door deze enquête anders gaat denken over de Pride en evenementen in het algemeen,’ aldus het bestuur op de website.

Daarop heeft Lucien Spee, directeur van de Stichting Amsterdam Pride, zijn achterban opgeroepen de enquête ook in te vullen, om de balans in het voordeel van de organisatie van Pride te herstellen.



Spee zegt niet bang te zijn voor onderzoek naar het draagvlak voor de parade.Hij pleit er wel voor dat draagvlak via wetenschappelijk verantwoord onderzoek van OIS, de statistische dienst van de gemeente, vast te stellen.



‘Bij een stadsbreed ­referendum zul je zien hoe klein het groepje mensen is dat zegt: “Not in my backyard”.’

De massale toeloop op het jaarlijkse evenement is met name een aantal binnenstadbewoners een doorn in het oog. Wijkcentrum d’Oude Stadt probeerde twee jaar geleden tevergeefs via de rechter de botenparade te verbieden.





