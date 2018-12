Achmed Akkabi wordt bedreigd om vijf jaar oude homorol

on

De 35-jarige acteur Achmed Akkabi ontvangt negatieve reacties en bedreigingen voor zijn rol als Rachid in de vijf jaar geleden verschenen film Chez Nous.

Achmed deelde woensdagavond twee video’s op Twitter met daarin tientallen negatieve reacties die te vinden zijn op de besloten Facebookpagina ‘Marokkanen Bijeen’. ‘Wanneer je als (Marokkaanse) acteur een ’gay’-personage speelt, dan reageert een deel van de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap als volgt’, schrijft Achmed boven de video’s.

Chez Nous

De acteur wordt eerst nog geprezen voor zijn rol in de televisieserie Mocro Maffia, totdat iemand melding maakt over de rol van Achmed in Chez Nous uit 2013. Hij speelt in de film de rol van een homoseksuele beveiliger.

De reacties zijn niet mild. Het begint al met: ‘wie van deze facebook patrons gaat een hitteam opstellen.’ Ook is er vaak het Marokkaanse woord voor hoer, ‘kech’ te lezen.

‘Homoseksualiteit is een ziekte en zal never nooit geaccepteerd worden in ons geloof.’

Steun

Er komen ook steunbetuigingen binnen en wordt de homohaat door veel mensen veroordeeld. Zijn volgers en fans steken Achmed een hart onder de riem.

(Bron: Twitter, RTL, foto: Rachid in Chez Nous)

