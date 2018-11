Roze Golf 02-12: Johan Derksen kletst maar wat, is dat erg?

on

De uitspraak van Johan Derksen in Veronica Inside dat uit de kast komen een kwestie van karakter is, maakt veel los. Onder de hashtag ‘Sorry Johan’ delen mensen persoonlijke verhalen over hoe moeilijk het is om uit de kast te komen.

Weet Derksen wel waar hij het over heeft en hoe schadelijk is zijn uitspraak voor met name jonge homo’s die nog in de kast zitten?

Studentenvereniging Exaltio heeft een eigen kantoor in Hogeschool Saxion in Enschede. De bestuursleden Carmen en Vera vertellen over het nut van een studentenvereniging voor LHBT-ers. Student Alyson vertelt over de situatie in haar land Denemarken.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 2 december tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

