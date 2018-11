Delhi Queer Pride in New Delhi trekt duizenden deelnemers

on

De Delhi Queer Pride Parade in India telde zondag duizendendeelnemers. De elfde editie van de parade was de eerste sinds het Hooggerechtshof in september bepaalde dat seks tussen mensen van hetzelfde geslacht niet meer strafbaar is.

Niet alleen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders liepen mee, ook familieleden en vrienden sloten zich aan bij de stoet die door de straten van New Delhi trok.

De Delhi Queer Pride werd voor het eerst georganiseerd in 2008 en was de afgelopen tien jaar vooral een demonstratie tegen het wetsartikel 377 dat seks tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar stelde.

Veel deelnemers droegen de afgelopen jaren maskers, omdat ze niet herkend wilden worden door familie, buren of collega’s. Tijdens de Queer Pride dit jaar waren er nauwelijks nog maskers te zien. De spandoeken en slogans drukten vooral geluk en trots uit, maar maakten ook duidelijk dat decriminalisering slechts een eerste stap is.

NOS-correspondent Aletta André volgde Palash Borah. Haar verslag is hier te zien.

(Bron: NOS, Hindustan Times, screenshot: Gaylaxy Magazine)

