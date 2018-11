Driekwart stemt tegen invoering homohuwelijk in Taiwan

on

Taiwan heeft tijdens de lokale verkiezingen in een referendum tegen het homohuwelijk gestemd. 70 procent van de stemmers is tegen de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

De uitslag is een tegenvaller voor de lhbt-activisten die hoopten dat het land in Azië voortrekker kon zijn op het gebied van homorechten. Ze noemen de beslissing van de bevolking ‘discriminerend’ en in strijd met de grondwet.

Aanleiding voor het referendum was de uitspraak van het hooggerechtshof dat een verbod op het homohuwelijk verwierp. Dat gebeurde in mei vorig jaar, na een jarenlange campagne van homorechtenadvocaten. De overheid kreeg twee jaar de tijd om dat wettelijk te regelen.

Tegenstanders van het homohuwelijk dienden in augustus een petitie in die ervoor moest zorgen dat er in elk geval een aparte wet komt voor het homohuwelijk. Ze vonden dat dat niet zou moeten worden opgenomen in de bestaande wet over het traditionele huwelijk. Alleen zo konden volgens de tegenstanders de ‘familiewaarden’ worden beschermd.

Gay Pride

De verwachting is dat de regering binnenkort met nieuwe voorstellen komt om koppels van gelijke seksen met elkaar te verbinden,bijvoorbeeld door middel van een samenlevingscontract.

Homorechten-activisten blijven positief. ‘De groep die tegen ons is, wordt steeds minder groot’, zegt een strijder tegen persbureau Reuters.Afgelopen maand werd het homohuwelijk nog gesteund door tienduizenden mensen die meededen aan de jaarlijkse gay pride (foto) in de hoofdstad Taipei.

(Bron: NOS)

