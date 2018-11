Roze Golf 18-11: Wensouders kunnen in Nederland terecht

on

Homostellen met een kinderwens kunnen vanaf medio volgend jaar ook in Nederland terecht om die wens met IVF in vervulling te laten gaan. Daardoor zal het aantal kinderen dat via draagmoederschap ter wereld komt, toenemen, maar de juridische bescherming blijft tot nog toe uit.

De rechten van wensouders moeten nog altijd geregeld worden. Sara Coster, kinderwens-coach en bestuurslid van de stichting Meer Dan Gewenst legt de stand van zaken uit.

Michael wordt verliefd op vrouwen, maar vindt een mannenlijf ook heel spannend. Hij vertelt hoe moeilijk het is om aan anderen uit te leggen dat je biseksueel bent.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 18 november tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

