Wie komt de redactie van de Roze Golf versterken?

De Roze Golf zoekt verslaggevers/redacteuren. De nieuwe medewerkers gaan voor het radioprogramma, podcast en/of website op pad om reportages te maken en leveren bijdrages in audio, tekst en beeld.

Ook zoeken we medewerkers voor het produceren van onderwerpen en het schrijven van teksten voor de site.

Het gaat om onbezoldigde functies; het aantal te werken uren is in overleg. Werken op projectbasis behoort ook tot de mogelijkheden.

Van de nieuwe medewerkers verwachten we affiniteit met de doelgroep, een creatieve geest en de bereidheid om te werken op tijdstippen die buiten de reguliere kantooruren vallen.

Studenten die een (deeltijd)stageplek zoeken, zijn ook van harte uitgenodigd om de solliciteren.

De Roze Golf is een online platform dat op journalistieke basis melding maakt van nieuws in de breedste zin van het woord, dat voor iedereen interessant is, die zich niet strikt hetero voelt, of met deze groep affiniteit heeft.

Daarnaast maakt de Roze Golf wekelijks een radioprogramma, dat door de regionale omroep RTV Oost elke zondagavond tussen 22:00 en 22:30 uur wordt uitgezonden. Het radioprogramma is ook als podcast beschikbaar.

De redactie van de Roze Golf werkt onafhankelijk van RTV Oost.

Wie interesse heeft, wordt verzocht te reageren vóór 1 december via de mail: rozegolf@rtvoost.nl.

