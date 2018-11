Roze Golf 11-11: Over de vervolging van homo’s toen en nu

on

Pakweg driehonderd jaar geleden werden homoseksuelen in Nederland actief vervolgd, veroordeeld en ter dood gebracht. Een homo was rond 1730 zijn leven niet veilig.

Onder meer in Den Haag werd er jacht gemaakt op homoseksuelen.

Ronald van der Helm ploos de processtukken uit en schreef er een boeiend boek over: Gesodemieter in Den Haag. Hij laat de plekken zien in Den Haag waar het gebeurde.

Anno nu worden homoseksuelen vervolgd in onder meer Tanzania en Tsjetsjenië. Zanger Zelim Bakaev (foto) verdween vorig jaar augustus. Van hem is nooit meer iets vernomen; vermoedelijk is hij vermoord vanwege zijn geaardheid.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 11 november tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

