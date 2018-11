on

Komende vrijdagavond is er weer een mannenavond van het COC in Deventer. De maandelijkse ‘Men Meet Men’ avond wordt gehouden in de kelderbar van de Loge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer.

De avond is voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar.

De deur is open van 20:-00 tot 24: 00 uur en er is een hapje en een drankje. Toegang voor leden en niet-leden bedraagt twee euro.

