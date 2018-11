Honderden homorechtenactivisten ondergedoken in Tanzania

on

In Tanzania zijn honderden LHBT-ers ondergedoken, nadat de gouverneur van Dar es Salaam had aangekondigd dat hij homoseksuelen zou laten oppakken.

Op een persconferentie zei gouverneur Paul Makonda dat hij al meer dan 5.700 meldingen had binnen gekregen van inwoners van de stad en dat er inmiddels honderd namen van LHBT-ers op de lijst staan.

LGBT Voice, de homorechtenorganisatie in Tanzania, is een geldinzamelingsactie gestart om mensen die moeten onderduiken bij te staan.

Een LHBT-activist zei onder voorwaarde van anonimiteit tegen The Guardian: ‘Ze zijn huizen aan het plunderen. Het is een vreselijk iets. Het wordt alleen maar erger. Veel mensen verlaten de stad en vluchten weg. Ze richten zich op de activisten en zeggen dat we homoseksualiteit promoten. We moeten ons verstoppen.’

Een andere activist in de stad beschreef de atmosfeer als ‘open seizoen voor homoseksuelen’ en vertelde dat er lijsten met namen op sociale media worden gepubliceerd om mensen ‘te outen’.

‘Je kunt je voorstellen wat dat met mensen doet, met families’, zei hij.

Niet het officiële standpunt

Het Tanzaniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de campagne van Makonda niet strookt met het officiële standpunt van de overheid als het gaat om homoseksualiteit.

Maar de overheid heeft herhaaldelijk homofobe maatregelen ondersteund sinds John Magufuli in 2015 president werd

De hoge commissaris voor mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, vreest voor een heksenjacht, die geweld tegen LHBT’ers legitimeert.

Gratis glijmiddel

In 2016 verbood Tanzania niet-gouvernementele organisaties het verspreiden van gratis glijmiddel aan homoseksuelen als onderdeel van pogingen om de verspreiding van HIV / Aids te beheersen, hoewel sommige gezondheidsexperts waarschuwden dat het stoppen van uitdelen de bevolking in bredere kring een groter risico op infectie zou kunnen geven.

Homoseksualiteit blijft een taboe in een groot deel van Afrika en homoseksuelen worden geconfronteerd met discriminatie of vervolging, waarbij mensenrechtenorganisaties vaak terughoudend zijn om publiekelijk homorechten te verdedigen.

(Bron: The Guardian, foto: LGBT Voice)

