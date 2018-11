Roze Golf 04-11: De machteloosheid van de Vrouwen van Bet

on

Theatergezelschap ‘Vrouwen van Bet’ speelt twee weekeinden lang het stuk ’Dit gaat mij aan’, een voorstelling over machteloosheid.

Het is de tweede voorstelling van de groep, die ontstond na een oproep via de sociale media voor een theatervoorstelling over Bet van Beeren , de legendarische Amsterdamse kroegbaas.

Het tweede Damespad in Overijssel is afgelopen zondag feestelijk van start gegaan. In Dalfsen kwamen vrouwen uit het hele land bijeen om vervolgens voor de eerste keer de route door het Vechtdal te lopen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 4 november tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

