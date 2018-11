Gouverneur Tanzania opent de jacht op homoseksuelen

on

In Tanzania is de jacht op homoseksuelen geopend. Gouverneur Paul Makonda van Dar es Salaam heeft een lijst met 200 mogelijke homoseksuelen opgesteld.

Hij dreigt met strafrechtelijke vervolging. Bij veroordeling kan de straf oplopen tot 30 jaar. De arrestaties moeten volgende week van start gaan.

Makonda zei tegen journalisten dat het team uit zeventien leden zal bestaan, met onder anderen politieagenten en mensen die in de media werken. Makonda deed bij de bekendmaking een oproep om namen van homo’s aan hem door te geven.

Homoseksualiteit is illegaal in het land, met als gevolg dat velen hun seksuele voorkeur angstvallig verzwijgen. Als homo’s betrapt worden, riskeren ze een lange celstraf.

Tanzania staat bekend om het vijandige klimaat voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Dinsdag stuurde een Tanzaniaanse minister nog een tweet de wereld in waarin hij homoseksualiteit ‘onnatuurlijk’ en ‘goddeloos’ noemde.

Vorig jaar dreigde de regering een lijst te publiceren met namen van mensen van wie vermoed werd dat ze homo zijn. De onderminister van Volksgezondheid verdedigde dat voornemen op Twitter: ‘Heb je ooit een geit of vogel gezien die homo is? Homoseksualiteit is niet natuurlijk.’

In 2016 schortte de regering hiv- en aids-behandelingen op die in veertig klinieken werden geboden. De reden was dat ze homoseksualiteit zouden promoten.

(Bron: NOS, de Morgen, foto: Paul Makonda Twitter)

