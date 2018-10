Film ‘Girl’ van Lukas Dhont vanaf donderdag in Nederland

on

De film Girl van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont is vanaf donderdag te zien in de Nederlandse bioscopen.

In Frankrijk is de film een groot succes. Sinds de première van Girl op 10 oktober hebben bijna 92.000 mensen in één week tijd een kaartje gekocht voor de film. Het debuut van Lukas Dhont is daarmee de meest succesvolle openingsweek ooit voor een Vlaamse film in Frankrijk.

Bij de wereldpremière tijdens het Filmfestival van Cannes werd de film beloond met een minutenlang durende staande ovatie. De 27-jarige Dhont ontving de prestigieuze Camera d’Or en hoofdrolspeler Victor Polster (16) won de prijs voor Beste Acteerprestatie voor zijn vertolking van de jonge ballerina.

De film schetst het leven van de 15-jarige Lana, die er van droomt om ballerina te worden. Ze is geboren als jongen.

Geraakt

Dhont kwam in 2009 op het idee voor de film, toen hij in een Vlaamse krant las over de 15-jarige Nora. Hij nam vervolgens contact met haar op.

‘Ik was heel erg geraakt door haar verhaal, omdat ze nog zo jong was maar wel al zo eerlijk was tegen zichzelf en haar omgeving. Ik had het gevoel dat het een verhaal was dat we nog niet eerder op het filmdoek hadden gezien’, zegt Dhont. De gesprekken die hij met Nora voerde, waren de basis voor het scenario.

Kritiek

Ondanks het succes van de film is er ook kritiek. Theatermaakster Nicky Ebbeng, zelf transgender, kan zich niet vinden in de keuze voor een mannelijke hoofdrolspeler. ‘Het voelt alsof transgenders worden gereduceerd tot in dit geval een jongen in een balletpak’, zegt ze in Nieuwsuur.

(Bron: NOS. HLN, foto Dhont: Johan Jacobs))

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder