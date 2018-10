Roze Golf 21-10: Een nieuw Damespad en een open minded feest

on

Een nieuwe wandelroute door het Vechtdal: zondag 28 oktober wordt in Dalfsen het Damespad door het Vechtdal feestelijk ingeluid.

Het initiatief voor het Damespad komt van Herma Rengellink (foto) van Roze Vrouwen Vechtdal.

Voor de tweede keer is het Prink Drink dansfeest in Almelo. Zaterdag 27 oktober verandert de business-lounge van het Heraclesstadion in Almelo in een dance-hall. Het feest wordt georganiseerd door Erik Dierink en zijn man Rudi Terwingen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 21 oktober tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel