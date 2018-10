Raadsmeerderheid Zaanstad maakt van Piccolo weer Hobo

on

In Zaandam wordt de straatnaam Piccolo weer veranderd in Hobo. Een motie van D66 werd aangenomen; vier van de dertien partijen stemden tegen, omdat zij het te belastend vinden voor de bewoners.

De straat heette Hobo, maar werd na klachten van bewoners in 2016 veranderd in Piccolo. Hobo zou teveel op homo lijken.

Maar ook de verandering leidde tot ophef. Het Bureau Discriminatiezaken oordeelde dat de gemeente niet om deze reden de straatnaam mag veranderen.

De raad zegt zich nu te schamen dat de naam is aangepast na klachten

Maar volgens de ruime meerderheid van de bewoners van de straat, was hun klacht helemaal niet homo gerelateerd, meldt NH-Nieuws.

Bewoonster Serap Karabalut-Kat: ‘De reden dat wij toen een ander naam wilden, was dat Hobo ook zwerver betekent en dat vonden en vinden we voor zo’n mooie straat ongepast.’ De associatie van Hobo met homo is, volgens haar, door een enkeling gemaakt en vervolgens opgepikt in de gemeenteraad en een eigen leven gaan leiden.

De raad wil nu precies weten hoe de straatnaamswijziging tot stand is gekomen. Daarbij zou druk zijn uitgeoefend. De wethouder wordt gevraagd uit te zoeken wie daarin een rol hebben gespeeld.

(NH-Nieuws, Noordhollands Dagblad, screenshot NH-Nieuws)

