Man veroordeeld voor mishandelen homostel in Amsterdam

on

De rechtbank in Amsterdam heeft een 25-jarige man veroordeeld voor een celstraf van 120 dagen, waarvan 76 dagen voorwaardelijk en 150 uur taakstraf voor het mishandelen van twee homoseksuele mannen in Amsterdam in 2016.

Daarnaast moet de verdachte het slachtoffer in totaal 1.000 euro aan schadevergoeding betalen. De twee mannen werden in de nacht van 15 op 16 oktober 2016 zwaar mishandeld door drie jongens op de De Ruijterkade.

Vlak voor de mishandeling botste de scooter van een van de slachtoffers tegen de scooter van de verdachte. Het volgende wat het slachtoffer zich kan herinneren is dat hij geschopt en geslagen werd. Daardoor raakte hij gewond in zijn gezicht.

Eerder eiste het OM drie jaar cel tegen de verdachte voor poging van doodslag. De rechtbank acht dit niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij. Wel is bewezen dat de verdachte in groepsverband het slachtoffer opzettend zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht.

(Bron: AT5)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws