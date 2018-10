Roze Golf 14-10: Regenboogdagen en een opwindend nummer

on

Het was donderdag Coming-Out Dag. In Enschede en ook een beetje in Hengelo zijn daarom de Regenboogdagen gehouden. In Hengelo kwamen onder meer leerlingen uit de regio bij elkaar die betrokken zijn bij Gender Sexuality Alliences op hun scholen.

Erik Dierink is te gast: hij organiseert samen met Rudi Terwingen voor de tweede keer een open minded dansfeest in Almelo: Pink Drink. Zaterdag 27 oktober wordt het feest gehouden in de businesslounge van het stadion van Heracles.

Burçak Sikar en zijn vriend Colin Meyer hebben een nieuw liedje uitgebracht: Pornstar. De videoclip is misschien wat minder geschikt voor al te jeugdige kijkers.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 14 oktober tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

