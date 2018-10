‘Onvoldoende steun voor bedreigde LHBT-asielzoekers’

on

LHBTI-asielzoekers, die in asielzoekerscentra worden gediscrimineerd en bedreigd door andere asielzoekers, krijgen te weinig steun van COA-medewerkers en politie. Dat stelt LGBT Asylum Support, een stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat.

LGBT Asylum Support werd door een aantal LHBTI-asielzoekers gevraagd om advies nadat ze werden gediscrimineerd en bedreigd. Volgens LGBT Asylum Support wilde de locatiemanager de de verhalen van discriminatie en bedreiging niet geloven, omdat die haaks op waarnemingen van de COA stonden. ‘We hebben al een regenboogvlag, wat wil je dan nog meer’.

Voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support kreeg een asielzoeker nadat hij meerdere keren meldingen van pesten had doorgegeven te horen dat het COA niet kon helpen om de ‘dagelijkse en morele probleem op te lossen’. De asielzoeker had te horen gekregen dat het zijn keuze was om naar dit land te komen en dat niemand hem hier had uitgenodigd.

Dat laat volgens Kortekaas zien ‘– zeker op Nationale Coming Out dag – dat louter een regenboogvlag ophangen nog lang niet genoeg is’.

Convenant

Hij gaat de positie van LHBTI-asielzoekers donderdagmiddag aankaarten tijdens het Regenboogsymposium in Groningen.

Kortekaas pleit er opnieuw voor LGBTI-asielzoekers in groepsverband op te vangen, om zo hun veiligheid te vergroten. ‘Dat wordt sporadisch toegepast. Daar moet landelijk beleid op komen waar we al een voorstel over hebben ingediend.’

Tijdens het Regenboogsymposium ondertekenen de burgemeesters in de provincie Groningen een convenant dat gemeenten moet stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in Groningen, zodat iedereen zich veilig voelt. Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen in Provinciale Staten.

(Bron: LGBT Asylum Support. Roze Golf, foto: Regenboogvlag bij asielzoekerscentrum 2017)

