Coming Out Dag: (bijna) overal hangt de regenboogvlag in top

on

Vandaag is het Coming-Out Dag: op veel plaatsen wordt de regenboogvlag gehesen en zijn er evenementen om aandacht te vragen voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, transgenders en biseksuelen. Naar schatting doen meer dan 160 gemeenten mee; vorig jaar waren er dat er 130.

In Enschede beginnen vandaag bovendien de Regenboogdagen. ‘Het moet makkelijker worden om elkaar te begrijpen en te accepteren’, zegt organisator Janny Joosten.

‘Nog niet zo lang geleden stond de wereld op z’n kop door posters van zoenende mannen in bushokjes. Je merkt nog steeds dat mensen niet gewoon zichzelf kunnen zijn, niet hand in hand kunnen lopen of dat ze worden nageschreeuwd of zelfs in elkaar geslagen. Dus dit soort dagen zijn zeker nog nodig.’

Regenbooggerechten

Tientallen horecagelegenheden in Enschede hebben regenbooggerechten op het menu gezet. Die zaken hebben ook kaarten neergelegd waarop verhalen staan van LHBT’ers met verschillende culturele achtergronden.

Op zaterdag worden in Theater Concordia die verhalen verteld, aangekleed met muziek en andere optredens.

‘Het is een feestje, maar we proberen ook onderling begrip te creëren’, zegt Joosten. ‘Het is goed om het er met elkaar over te hebben. Als je elkaar kent begrijp en accepteer je elkaar makkelijk.’

Politie

Roze in Blauw heeft ter gelegenheid van Coming Out Dag een voorlichtingsfilmpje uitgebracht:

Foto’s: RTV Oost, Twitter

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws