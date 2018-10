Bakkersechtpaar in Belfast mocht homotaart weigeren

on

Een bakkersechtpaar uit Belfast hoeft geen taart te bakken waarop staat dat het homohuwelijk moet worden gesteund. Daniel en Amy McArthur hebben zich in 2014 niet schuldig gemaakt aan discriminatie, zegt het Britse hooggerechtshof.

Lagere rechters hadden het stel wel veroordeeld voor discriminatie, maar het hooggerechtshof kijkt anders naar de zaak.

De bezwaren van de twee christelijke bakkers waren volgens de hoogste rechter niet gericht tegen de homo die de taart bestelde, maar tegen de boodschap die op de taart moest komen. Als ze hem als klant hadden geweigerd omdat hij homo is of omdat hij het homohuwelijk steunt, waren ze volgens het hooggerechtshof wel strafbaar geweest.

Bert en Ernie

De man die de taart bestelde, wilde er een afbeelding van Bert en Ernie op, de slogan ‘Steun het homohuwelijk’ en het logo van een lobbygroep voor homorechten. ‘Maar het is in strijd met wat de Bijbel verkondigt”, zei bakker Daniel McArthur toen.

In juni bepaalde het Amerikaanse Hooggerechtshof ook al dat een christelijke bakker in Denver mocht weigeren om een bruidstaart voor een homostel te maken. Ook daar oordeelden lagere rechters eerst dat er sprake was van discriminatie, daarom werd de bakker verplicht naar een anti-discriminatiecursus gestuurd. Maar het Hooggerechtshof zei dat er te weinig rekening was gehouden met de godsdienstvrijheid van de bakker.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws