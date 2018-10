Referendum tegen homohuwelijk in Roemenië is mislukt

on

In Roemenië is het referendum over een grondwetswijziging om het homohuwelijk tegen te houden, mislukt. De vereiste opkomst van 30 procent is bij lange na niet gehaald.

In twee dagen tijd ging slechts 20 procent van de ruim 18 miljoen kiesgerechtigden stemmen.

Roemeense stellen van hetzelfde geslacht kunnen nu al niet trouwen. Om er zeker van te zijn dat dat in de toekomst niet verandert, had de Coalitie voor de Familie, een samenwerkingsverband van religieuze en conservatieve groeperingen, het referendum georganiseerd.

In de wet wordt het huwelijk nu ‘een verbintenis van echtgenoten’ genoemd. De Coalitie voor de Familie wilde dat vervangen door ‘een verbintenis tussen man en vrouw’.

Christelijke stem

‘De volgende keer zullen we slagen’,zei Coalitie voor de Familie-woordvoerder Mihai Gheorghiu tegen Radio Free Europe, die door liet schemeren dat de groep opnieuw zal proberen een referendum te organiseren. ‘Laten we blij zijn voor deze dag, de christelijke stem bestaat.’

De groep gaf eerder een verklaring af waarin de media, politici en lokale overheden de schuld kregen van de lage opkomst en beschuldigde hen van een ‘enorme desinformatiecampagne’. De boycot waartoe de tegenstanders opriepen was volgens de Coalitie voor de Familie ‘in de eerste plaats gericht was tegen de christenen in Roemenië’.

Aandacht afleiden

Vlad Viski van de LGBT-rechtengroep MozaiQ is opgetogen over het mislukken van het referendum: ‘De Roemenen wijzen verdeeldheid en het elkaar haten af. Het is een overwinning voor de Roemeense democratie en bovendien verwierpen Roemenen de betrokkenheid van de orthodoxe kerk bij de seculiere zaken van de staat’, aldus Viski tegen Radio Free Europe.

Volgens tegenstanders heeft de sociaaldemocratische regeringspartij PSD alleen maar toestemming heeft gegeven voor het referendum om de aandacht af te leiden van de grootschalige corruptieschandalen waar de partij in is verwikkeld.

Het tweedaagse referendum kostte volgen ambtenaren 40 miljoen dollar.

(Bron: NOS, Radio Free Europe, screenshot: Radio Free Europe)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws