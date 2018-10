Roze Golf 07-10: Regenboogdagen gaan vooral over diversiteit

on

Donderdag is het Coming Out Dag. In Enschede en Hengelo worden daarom de Regenboogdagen gehouden. Thema: de acceptatie van lhbt+ in verschillende culturele en religieuze gemeenschappen.

Janny Joosten en Mark Melenhorst van de organiserende werkgroep zijn te gast om te vertellen over de activiteiten die op het programma staan en over het feit dat de activiteiten zich vooral concentreren in Enschede en een beetje in Hengelo.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 7 oktober tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel