Nieuwe Zeeuwse vlag uit protest weigeren regenboogvlag

Op het provinciehuis van Zeeland wappert dit jaar voor het eerst de regenboogvlag op Coming Out Dag, 11 oktober. Zeeland is sinds juni een ‘regenboogprovincie’.

‘Het is gewoon logisch om te doen’, zegt een woordvoerder van de provincie tegen Omroep Zeeland.

Alleen SGP-gedeputeerde Harry van der Maas blijft als enige tegen. Hij zei eerder dat de bestrijding van lhbt-discriminatie niet hoort ‘tot de kerntaken van de provincie’. Het officiële standpunt van de SGP is dat op grond van de bijbel ‘geen goedkeuring kan worden gegeven aan de homoseksuele praktijk’. De SGP verzet zich ook tegen ‘de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht, omdat het huwelijk een unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw is’.

Nieuwe provincievlag

Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal hebben alvast aangekondigd geen regenboogvlag te hijsen. Dat schoot de Rotterdamse vormgever Vos Broekema in het verkeerde keelgat. Hij ontwierp een nieuwe en ‘tolerantere’ provincievlag.

Bij zijn Instagrampost over de vlag schrijft vormgever Vos Broekema dat hij Zeeland een mooie provincie vindt en dat er veel aardige mensen wonen, maar dat er ook op zijn zachtst gezegd veel mensen rondlopen met wel heel erg ouderwetse denkbeelden als het om niet-heteroseksuelen gaat. Zijn doel is om deze nieuwe Zeeuwse provincievlag viral te laten gaan op internet.

Broekema vindt het belachelijk dat er in delen van Zeeland pertinent geweigerd wordt om de regenboogvlag uit te hangen. Hij heeft ook al aangekondigd dat hij de vlag in grote getale heeft laten drukken en dat het niet ondenkbaar is dat er meerdere exemplaren binnenkort in Zeeland te zien zullen zijn.

Behalve de drie weigergemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en Reimerswaal wordt de regenboogvlag op Coming-Out Dag, 11 oktober, in alle andere Zeeuwse gemeenten wél gehesen. In Kapelle gebeurt dat dit jaar voor het eerst, door een verandering in de samenstelling van de gemeenteraad sinds de verkiezingen.

Coming Out Dag

Coming Out Dag is sinds 2009 een jaarlijks evenement op 11 oktober. Het is de bedoeling dat homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (lhbt-ers) dan gemakkelijker voor hun seksuele voorkeur kunnen uitkomen. Onder het motto ‘kom uit de kast!’ zijn er op scholen, maar ook bij bedrijven en in de horeca bijeenkomsten en kringgesprekken.

Ter ondersteuning wordt op veel plekken de regenboogvlag uitgehangen.

Regenboogdagen

In Enschede en Hengelo worden de Regenboogdagen gehouden ter gelegenheid van Coming Out Dag.

(Bron Omroep Zeeland, NOS, afbeelding: Vos Broekema)

