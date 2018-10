Celstraf geëist wegens mishandelen van homo’s in Dordrecht

on

Tegen vier jongens die terechtstaan wegens de mishandeling van twee homo’s in Dordrecht eist het Openbaar Ministerie jeugddetentie. Die varieert van vier weken tot zes maanden, met een proeftijd van twee jaar.

Als het aan het OM ligt, krijgen de vier ook een leerstraf en moeten ze geld storten in het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

De vier minderjarige jongens uit Dordrecht zijn 15 jaar en ouder. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, mishandeling met voorbedachten rade en vernieling.

De twee slachtoffers werden afzonderlijk van elkaar mishandeld. De verdachten maakten met beiden onder valse voorwendselen tijdens het paasweekeinde een afspraak via Grindr, een dating-app die veel door homo’s wordt gebruikt. De ene man werd op de plaats van de afspraak in elkaar geslagen en zijn spullen werden vernield. Een dag later wist de ander net op tijd te ontsnappen.

Voor de lol

Het feit dat de slachtoffers homo zijn was voor de verdachten een belangrijk motief, zegt het OM. ‘Mensen zijn echt bang gemaakt door jullie gedrag. Niet alleen de twee aangevers maar ook de homogemeenschap in Dordrecht en de rest van het land.’

De officier van justitie hekelde de ‘lol’ die de verdachten aan het geweld beleefden en de planmatige opzet van de mishandeling. Die elementen zorgen voor een hogere strafeis.

Omdat de vier minderjarig zijn, stonden ze terecht achter gesloten deuren. Komende donderdag komen de meerderjarige verdachten voor de rechter. Dat zijn er negen.

Pride-Walk

Als reactie op de mishandelingen werd zaterdag 15 september in Dordrecht voor het eerst een Pride-Walk gehouden.

(Bron: NOS)

