LHBT’ers vertellen hun verhaal tijdens de Regenboogdagen

on

Tijdens de Regenboogdagen in Enschede worden de verhalen van zeven LHBT’ers verspreid. Amir, Burçak Joris, Nazan, Titia en twee anonieme LHBT’ers vertellen vanuit hun cultuur of religie hoe het was om voor hun geaardheid uit te komen.

De verhalen zijn opgetekend in de vorm van interviews en liggen klaar bij de 36 horecagelegenheden die tijdens de regenboogdagen een speciaal regenbooggerecht serveren.

De verhalen zijn ook te lezen op www.regenboogtwente.nl. De Regenboogdagen worden van donderdag 11 tot en met zondag 14 oktober in Enschede gehouden ter gelegenheid van de Coming Out Dag, 11 oktober.

Met de verhalen hopen de initiatiefnemers dat de samenleving zich meer bewust wordt van de dilemma’s waarmee deze LHBT-ers te maken hebben. ‘Het gesprek hierover zorgt voor wederzijds begrip en uiteindelijk acceptatie’, aldus de werkgroep Regenboogdagen Enschede.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder, Overijssel