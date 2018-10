Charles Aznavour durfde over homoseksualiteit te zingen

on

De Franse chansonnier Charles Aznavour is overleden. Hij was 94 jaar. Aznavour wordt gezien als een van de grootste zangers van Frankrijk. Hij schreef meer dan 1400 liedjes, die ook door anderen werden uitgevoerd.

Charles Aznavour bleef tot op hoge leeftijd optreden. Zijn laatste concert in Nederland was afgelopen maart in Amsterdam.

In 1972 baarde hij opzien met het lied ‘Comme ils disent’ (Zoals ze zeggen), waarin hij in de ik-vorm zingt over een man die homo is. Daarmee was hij de eerste zanger in Frankrijk die over het thema homoseksualiteit zong, zonder het thema te bespotten, zoals daarvoor al wel was gebeurd.

Aznavour schreef het lied zelf, waarbij zijn chauffeur en secretaris Androuchka als inspiratiebron diende.

De eerste keer dat hij het lied vertolkte voor een aantal homoseksuele vrienden, werd hem gevraagd wie het lied zou gaan vertolken. ‘Ik’, antwoordde Aznavour, zonder zich zorgen te maken over zijn imago.

Hij was toen al een gevestigde artiest met hits als Que c’est triste Venise, La bohème en Yesterday, when I was Young,

(Bron: NOS, Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws