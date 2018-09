Roze Golf 30-09: Over beelden, gedichten en dode kunstenaars

on

Nieuw in Eefde: kunstgalerie Stijl. Galeriehouder HansChristiaan Peters geeft een rondleiding en vertelt onder meer over het ‘luisterhuis’, waar gedichten van zijn vriend Boudewijn te horen (en te zien) zijn.

Ook vertelt HansChristiaan over de Stijl Foundation, een stichting die werk van overleden kunstenaars beheert. Dat werk is te zien in een museum, dat achter de galerie gebouwd is.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 30 september tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws