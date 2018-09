Minister bekijkt of donatie door homo’s makkelijker kan

on

Minister Bruins wil bekijken of het makkelijker moet worden voor homoseksuelen om bloed te doneren. Dat antwoordde hij op een vraag van D66-Kamerlid Dijkstra in een overleg met de Tweede Kamer.

Hij zei dat het in de toekomst misschien makkelijker wordt voor hen om bloed- en weefseldonor te worden.

Eerst wil hij kijken hoe Denemarken dat doet. Daar moet het volgend jaar al eenvoudiger worden voor homoseksuelen om bloed te geven.

In Nederland kunnen homoseksuelen alleen bloed doneren als ze ten minste een jaar geen seks hebben gehad. De gedachte daarachter is dat ze meer kans hebben op een seksueel overdraagbare aandoening. Denemarken gaat die termijn terugbrengen naar vier maanden. Voor homo’s met een monogame relatie geldt helemaal geen termijn meer.

Als het nieuwe systeem in Denemarken goed uitpakt, en ook de Raad van Europa een positief rapport uitbrengt, wil Bruins de regels misschien ook hier versoepelen.

Bruins deed zijn toezegging tijdens een debat over het nieuwe donorsysteem. In juli 2020 wordt iedereen die zich niet heeft geregistreerd in het donorregister automatisch ingeschreven in de categorie ‘geen bezwaar’.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws