Eerste homohuwelijk in geschiedenis van Brits Koninklijk Huis

on

Twee jaar nadat hij uit de kast kwam, is Ivar Mountbatten zaterdag in het huwelijk getreden met zijn vriend James Coyle. Ze leerden elkaar kennen in een skioord in Zwitserland.

De 55-jarige Lord Ivar (rechts op de foto) werd naar het altaar gebracht door zijn ex-vrouw Penelope Thompson, met wie hij drie dochters heeft.

Lord Mountbatten is de achter-achter-achterkleinzoon van Queen Victoria (1819-1901) en een neef van de huidige koningin Elizabeth II.

Het huwelijk met Penelope Thompson 24 jaar geleden werd bijgewoond door prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth; bij het huwelijk zaterdag dat werd gesloten in de privé kapel op het landgoed Bridwell in Devon was geen lid van de directe Koninklijke familie aanwezig.

‘Als we elkaar tien jaar geleden hadden ontmoet, zou een partnerschrapregistratie leuk zijn geweest, maar nu het huwelijk openstaat voor een man en een man, lijkt ons dat het juiste om te doen’, aldus Lord Ivar in de Daily Mail.

‘Ik heb een huwelijk achter de rug –en was zeer gelukkig- maar James was niet, dus ik zie dit als een bevestiging van mijn liefde voor hem.’

(Bron: The Daily Mail, foto: Twitter)

Categorieën:Nieuws