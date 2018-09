Schrijver: Bert en Ernie van Sesamstraat zijn een koppel

on

Schrijver Mark Saltzman zegt dat Bert en Ernie uit Sesamstraat een koppel zijn. Saltzman is sinds 1984 verbonden aan het kinderprogramma.

In een gesprek met Queerty zegt de schrijver dat zijn eigen relatie met zijn partner Arnie de inspiratiebron vormde voor de personages bert en Ernie.

‘Ik was Ernie. Ik maakte de grappen’, zegt Saltzman. ‘Ik was al samen met Arnie toen ik voor Sesamstraat begon te werken. Dus voor mij was het logisch om hen als een liefdevol stel neer te zetten.’

Bert en Ernie werden bedacht door Jim Henson, die ook de The Muppets bedacht. Ze waren in 1969 voor het eerst te zien in Sesamstraat. .

In de Nederlandse bewerking van Sesamstraat zijn Paul Haenen en Wim T. Schippers de stemmen van Bert en Ernie.

Inmiddels staat er op Twitter een hele stroom reacties waarin het gaat over de geaardheid van het stel. Een aantal stoort zich er aan dat Bert en Ernie homo zijn, anderen wisten het al lang.

(Bron: Queerty, foto screenshot Sesamstraat)

